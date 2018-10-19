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Минфин продал ОВГЗ еще на 6,7 млрд грн

Новости » Финансы    19.10.2018 - 11:58

Спросом пользуются долларовые ОВГЗ под 7% годовых

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 18 октября 2018 года привлекло в государственный бюджет 6,749 млрд грн (по официальному курсу НБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

В частности, Минфин продал долларовые ОВГЗ с погашением 18 июля 2019 года на сумму 241,76 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 7,00% годовых. При этом Минфин отказался удовлетворять заявки на покупку облигаций под 7,50% годовых.

Напомним, что на аукционах 9 октября Минфин привлек в госбюджет 6,016 млрд грн, продав гособлигации, 12 октября - на 4,977 млрд грн, а 16 октября - на 1,16 млрд грн. Спросом пользовались в основном долларовые ОВГЗ с доходностью 7-7,5% годовых, а также гривневые облигации под 19% годовых.

Как сообщало РБК-Украина, в четвертом квартале 2018 года Украине по действующим соглашениям нужно выплатить 96,60 млрд грн долга (3,41 млрд долларов по текущему курсу). Всего в 2018 году Украина заплатит 335,55 млрд грн долга. Эта сумма существенно не отличается от прогноза Минфина на 2019 год, когда выплаты составят 356,98 млрд грн.

 

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