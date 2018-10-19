Мінфін продав ОВДП ще на 6,7 млрд грн

Попитом користуються доларові ОВДП під 7% річних

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 18 жовтня 2018 року залучило до державного бюджету 6,749 млрд грн (за офіційним курсом НБУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

Зокрема, Мінфін продав доларові ОВДП з погашенням 18 липня 2019 року на суму 241,76 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості становив 7,00% річних. При цьому Мінфін відмовився задовольняти заявки на купівлю облігацій під 7,50% річних.

Нагадаємо, що на аукціонах 9 жовтня Мінфін залучив до держбюджету 6,016 млрд грн, продавши держоблігації, 12 жовтня - на 4,977 млрд грн, а 16 жовтня - на 1,16 млрд грн. Попитом користувалися в основному доларові ОВДП з прибутковістю 7-7,5% річних, а також гривневі облігації під 19% річних.

Як повідомляло РБК-Україна, в четвертому кварталі 2018 року Україні за діючими угодами потрібно виплатити 96,60 млрд грн боргу (3,41 млрд доларів за поточним курсом). Всього в 2018 році Україна заплатить 335,55 млрд грн боргу. Ця сума суттєво не відрізняється від прогнозу Мінфіну на 2019 рік, коли виплати складуть 356,98 млрд грн.