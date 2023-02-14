Мінфін перевірить законність виплат пенсіонерам в Україні

Міністерство фінансів України розробило проект наказу "Про затвердження Методики верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект, оприлюднений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Згідно з проектом, верифікація пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання відбувається за такими етапами: 1. Перевірка дотримання вимог обміну інформацією щодо персональних даних пенсіонерів (валідація). 2. Перевірка достовірності персональних даних про пенсіонерів. 3. Перевірка правомірності надання пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання. Перевірка здійснюється шляхом порівняння параметрів інформації, отриманої від Пенсійного фонду України, з інформацією суб’єктів надання інформації за кожним реципієнтом та/або його законним представником, а саме щодо: смерті реципієнта та/або його законного представника згідно з даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

групи інвалідності реципієнта, категорії його інвалідності, строку, на який встановлюється інвалідність, згідно з даними централізованого банку даних з проблем інвалідності.

постійного проживання реципієнта за кордоном або залишення на постійне проживання за кордоном чи повернення на проживання в Україну згідно з даними Єдиного державного демографічного реєстру.