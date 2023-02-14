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Минфин проверит законность выплат пенсионерам в Украине

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Украина, Вторник 14 февраля 2023 09:44
Минфин проверит законность выплат пенсионерам в Украине Фото: пенсионеров проверят (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство финансов Украины разработало проект приказа "Об утверждении Методики верификации пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект, обнародованный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Согласно проекту, верификация будет происходить по следующим этапам:

1. Проверка соблюдения требований обмена информацией о персональных данных пенсионеров (валидация).

2. Проверка подлинности персональных данных о пенсионерах.

3. Проверка правомерности предоставления пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания.

Проверка осуществляется путем сравнения параметров информации, полученной от Пенсионного фонда Украины, с информацией субъектов предоставления информации по каждому реципиенту и/или его законному представителю, а именно:

  • смерти реципиента и/или его законного представителя согласно данным Государственного реестра актов гражданского состояния граждан;
  • группы инвалидности реципиента, категории его инвалидности, срока, на который устанавливается инвалидность согласно данным централизованного банка данных по проблемам инвалидности.
  • постоянного проживания реципиента за границей или решения остаться на постоянное проживание за границей или возвращения на проживание в Украине согласно данным Единого государственного демографического реестра.

Напомним, по данным ПФУ , по состоянию на 1 января пенсии в Украине получал 10 687 921 человек. За год количество пенсионеров сократилось на 153 196 человек.

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Пенсионный фонд Украины
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