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Мінфін Німеччини розкрив суму заморожених російських активів у країні

Німеччина, Середа 15 травня 2024 14:58
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Мінфін Німеччини розкрив суму заморожених російських активів у країні Фото: Німеччина заморозила активи Москви на 4 млрд євро (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У Німеччині наразі заморожено російські активи на суму 3,95 млрд євро. До цієї цифри включено активи приватних осіб та компаній, які потрапили під санкції після нападу Росії на Україну, а також закордонні активи російського центробанку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"На цю суму впливають коливання оцінки", - йдеться в листі Міністерства фінансів Німеччини, адресованому Маркусу Хербранду, політику Вільної демократичної партії Німеччини.

У березні 2023 року Мінфін заявив про заморожені в Німеччині російські активи на суму 5,25 млрд євро. У листі від 10 травня не наводиться точна розбивка.

Російські активи у ЄС

Європейський Союз хоче використати відсоткові виплати за російськими активами для посилення оборони України. Цю пропозицію підтримав канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Міністр фінансів Крістіан Лінднер планує створити новий орган, який краще забезпечуватиме дотримання санкцій та активізуватиме боротьбу з відмиванням грошей. Однак дискусії всередині коаліційного уряду Німеччини зайшли в глухий кут.

Більшість російських активів заморожено в Бельгії, оскільки там знаходиться депозитарій Euroclear, у якому розміщено активи РФ на 191 млрд євро .

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