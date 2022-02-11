Минфин об идее снижения или отмены ЕСВ: могут быть долги по пенсиям
В Верховной раде предлагают снизить ставку налогов на доходы физлиц, тем самым мотивируя бизнес не платить зарплаты в конвертах и не использовать схемы уклонения. В Министерстве финансов пока скептично оценивают идею депутатов.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Налоги на зарплату. Готовы ли власти снизить ставки и в чем риски реформы".
В ответе на запрос РБК-Украина в ведомстве указали, что снижение ставки подоходного налога приведет к потерям государственного и местных бюджетов. Здесь для последних только по итогу прошлого года цена вопроса - 212,2 млрд гривен.
За счет подоходного налога финансируются детские сады, школы, больницы, выплачивается соцпомощь и субсидии, напомнили в Минфине. НДФЛ - это еще и ресурс для компенсации по льготному проезду населения и других расходов на местах.
Объединение подоходного налога с ЕСВ в Минфине считают возможным только в случае поиска компенсаторов потерь бюджета. Иначе, кроме перечисленного, могут возникнуть другие проблемы.
"Снижение ставки единого взноса приведет к дефициту бюджетов Пенсионного фонда и фондов социального страхования, что потребует источников покрытия расходов государственного бюджета и может привести к нарушению сроков выплат и возникновению задолженности по пенсиям и другим социальным выплатам", – допустили в Минфине.
Как отмечается в материале, опасения Минфина небезосновательны. За прошлый год было собрано 349 млрд гривен ЕСВ. Эти деньги не идут в госбюджет, почти все - это доходы Пенсионного фонда. Но расходы ПФ гораздо выше - с учетом трансфертов из госбюджета они превысили 521 млрд гривен.
Напомним, общая сумма расходов Пенсионного фонда Украины за 2021 год составила 520,9 млрд гривен против 479,3 млрд гривен за 2020 год. Из них непосредственно на пенсии направлено 509,9 млрд гривен.