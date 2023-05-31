Мінфін Британії розслідує зв'язки олігарха Усманова з керівництвом "Евертона", - Guardian

Управління з питань виконання фінансових санкцій Великої Британії проводить перевірку щодо власника англійського футбольного клубу "Евертон" Фархада Моширі. Причиною цього стали його зв'язки з російським олігархом Алішером Усмановим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Зазначається, що Моширі став об'єктом інтересу з боку Мінфіну Британії через свої зв'язки з бізнесменом Алішером Усмановим, проти якого 2022 року запровадила санкції влада Великої Британії, Євросоюзу та США.

Guardian писало, що Усманову заборонили в'їзд у країну за пів року до введення санкцій. Раніше повідомлялося, що аудиторська компанія BDO відмовилася працювати з "Евертоном" через непрозору схему володіння клубом.

Ці побоювання і залучили правоохоронців. Усманов був залучений до управління "Евертоном" і навіть був присутній на співбесідах із кандидатами на посаду головного тренера ліверпульської команди.

Алішер Усманов

Російський підприємець, мільярдер, засновник USM Holdings. Один із найбагатших бізнесменів Росії. Був президентом Міжнародної федерації фехтування з 2008 до 3 березня 2022 року.

28 лютого 2022 року Рада ЄС запровадила проти нього санкції за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. До санкцій приєдналися Велика Британія, США, Японія, Канада та Австралія, а з 16 березня Усманов перебуває у списку пріоритетного санкційного контролю США.

Так само перебуває під санкціями Швейцарії, України та Нової Зеландії.