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Минфин Британии расследует связи олигарха Усманова с руководством "Эвертона", - Guardian

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Великобритания, Среда 31 мая 2023 21:27
Минфин Британии расследует связи олигарха Усманова с руководством "Эвертона", - Guardian Фото: российский олигарх Алишер Усманов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Управление по вопросам выполнения финансовых санкций Великобритании проводит проверку в отношении владельца английского футбольного клуба "Эвертон" Фархада Мошири. Причиной этого стали его связи с российским олигархом Алишером Усмановым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Отмечается, что Мошири стал объектом интереса со стороны Минфина Британии из-за своих связей с бизнесменом Алишером Усмановым, против которого в 2022 году ввели санкции власти Великобритании, Евросоюза и США.

Guardian писало, что Усманову запретили въезд в страну за полгода до введения санкций. Ранее сообщалось, что аудиторская компания BDO отказалась работать с "Эвертоном" из-за непрозрачной схемы владения клубом.

Эти опасения и привлекли правоохранителей. Усманов был привлечен к управлению "Эвертоном" и даже присутствовал на собеседованиях с кандидатами на должность главного тренера ливерпульской команды.

Алишер Усманов

Российский предприниматель, миллиардер, основатель USM Holdings. Один из самых богатых бизнесменов России. Был президентом Международной федерации фехтования с 2008 по 3 марта 2022 года.

28 февраля 2022 года Совет ЕС ввел против него санкции за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. К санкциям присоединились Великобритания, США, Япония, Канада и Австралия, а с 16 марта Усманов находится в списке приоритетного санкционного контроля США.

Так же находится под санкциями Швейцарии, Украины и Новой Зеландии.

Недавно в рамках дела против российского олигарха Усманова в Германии обыскали ФК "Бавария".

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