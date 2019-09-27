За "минера" киевского моста Метро не внесли залог

"Минер" киевского моста Метро Алексей Белько остается под арестом. Об этом сообщил его адвокат Сергей Полищук в комментарии медиа-проекта "Ґраты".

Сообщается, что за Белько никто не внес 288 тысяч гривен залога, который назначил суд.

Адвокат также рассказал, что ему неизвестно, собирает ли кто-то деньги для освобождения "минера". При этом, Полищук добивается освобождения Белько другим способом, - он подал апелляцию на решение об аресте.

"В апелляции настаиваем на том, что решение об избрании меры пресечения было незаконным, просим его отменить и принять новое решение, которым назначить более мягкую меру пресечения - отдать его на поруки", - сказал Полищук.

Напомним, 20 сентября Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения Алексею Белько. Суд арестовал его на 60 дней с возможностью выхода под залог в размере 288 тыс. гривен.

Также РБК-Украина сообщало, что подозреваемого просили отпустить на поруки народный депутат Яна Зинкевич, командир КОРДа Николай Кутий и министр внутренних дел Арсен Аваков.

РБК-Украина писало, что в Киеве в среду, 18 сентября, перекрыли мост Метро из-за угрозы взрыва. Из-за этого в столице был введен специальный оперативный план. Движение на мосту было полностью перекрыто в обоих направлениях.