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Минэнерго в третий раз за месяц призвало НКРЭКУ прекратить злоупотребления трейдеров

Автор: РБК-Украина

Министерство энергетики в третий раз за последний месяц призвало НКРЭКУ остановить махинации трейдеров-спекулянтов на рынке электрической энергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министерства в Facebook.

"Во время совещания было обсуждено возможное решение, которое поможет урегулировать ситуацию на рынке электроэнергии уже в ближайшее время до внедрения системных мероприятий. Решение состоит в ограничении продажи трейдерами и поставщиками на рынке "на сутки вперед" в процентном значении от их объема торговли", - говорится в заявлении министерства.

Напомним, ограничить манипуляции трейдеров Министерство энергетики впервые призвало НКРЭКУ еще в начале июня, однако до сих пор регулятор не прислушивался к позиции министерства.

Кроме того Минэнерго обратилось к НКРЭКУ с просьбой вернуть ликвидность на РСВ, утвердив методику расчета предельной цены на электроэнергию.

Как известно, 2 июля из-за ценовых махинаций трейдеров произошло резкое падение цен на рынке на сутки вперед к историческому минимуму.

По информации народного депутата Алексея Кучеренко, причиной стали злоупотребления приближенных к НКРЭКУ трейдеров и посредников.

НКРЭКУ официально признала наличие махинаций трейдеров в начале июня, однако несмотря на просьбы Минэнерго и НАЭК "Энергоатом", отказалась ограничивать их злоупотребления.

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Минэнерго