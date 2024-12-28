Міненерго та НКРЕКП мають проконтролювати виплату боргів на енергоринку, - експерт

"Компанія виплатила 100% платежів по ПСО для населення. Ба більше - компанія за останні 9 місяців погасила й борги попередніх періодів у сумі 17 млрд грн", - сказав Трохимець.

При цьому він зазначив, що говорити про хеппі енд в цій історії зарано, адже більша частина цих грошей – це неоплачений тариф на передачу.

"Тобто ще Укренерго має отримати гроші, щоб далі використати їх для покриття своїх витрат та оплату ПСО по ВДЕ", - додав адвокат.

Він підкреслює, що в ланцюгу платежів одні борги перед Гарпоком закрились, але інші залишились. Відповідно, Гарпок не має змоги далі розрахуватись перед виробниками електроенергії з ВДЕ.

"На цю проблему з розрахунками варто звернути увагу НКРЕКП та Міненерго. Бо немає зайвого часу, щоб в умовах значних обстрілів енергетики витрачати ще місяці на пошук грошей у різних учасників ринку, щоб нарешті вийти з боргової кризи на ринку електроенергії", - повідомив Трохимець.

Як повідомлялося раніше, заборгованість НЕК "Укренерго" за компенсацію виробництва електроенергії з альтернативних джерел перед держпідприємством "Гарантований покупець" перевищила 30 мільярдів гривень.

На думку експертів, уряд, парламент та Нацкомісія з питань енергетики мають врятувати енергетику від паралічу через наявні багатомільярдні борги, які постійно збільшуються.