Міненерго спростувало дезінформацію щодо тарифів: добудова ХАЕС не вплине на ціни
Міністерство енергетики України заявило, що добудова енергоблоків на Хмельницькій АЕС не призведе до підвищення тарифів на електроенергію для населення. Відомство виступити із спростуванням після поширення дезінформації в парламенті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.
"Заплановане збільшення атомної генерації спрямоване на забезпечення стабільності та підтримку доступних тарифів на електроенергію для українців", – йдеться у заяві міністерства.
Джерелами фінансування проєкту добудови енергоблоків будуть залучені комерційні кредити та власні кошти "Енергоатому". Жодного бюджетного фінансування чи впливу на тарифи не передбачено, додали в відомстві.
У міністерстві наголосили, що всі деталі проєкту були представлені народним депутатам на спеціальній зустрічі.
Міненерго також підкреслило, що спроби дискредитації проєкту добудови ХАЕС суперечать національним інтересам України. Відомство висловило готовність і надалі надавати роз’яснення щодо цього важливого енергетичного проєкту.
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