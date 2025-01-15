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Міненерго спростувало дезінформацію щодо тарифів: добудова ХАЕС не вплине на ціни

Середа 15 січня 2025 14:38
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Міненерго спростувало дезінформацію щодо тарифів: добудова ХАЕС не вплине на ціни Фото: Міненерго спростувало дезінформацію щодо тарифів (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Міністерство енергетики України заявило, що добудова енергоблоків на Хмельницькій АЕС не призведе до підвищення тарифів на електроенергію для населення. Відомство виступити із спростуванням після поширення дезінформації в парламенті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

"Заплановане збільшення атомної генерації спрямоване на забезпечення стабільності та підтримку доступних тарифів на електроенергію для українців", – йдеться у заяві міністерства.

Джерелами фінансування проєкту добудови енергоблоків будуть залучені комерційні кредити та власні кошти "Енергоатому". Жодного бюджетного фінансування чи впливу на тарифи не передбачено, додали в відомстві.

У міністерстві наголосили, що всі деталі проєкту були представлені народним депутатам на спеціальній зустрічі.

Міненерго також підкреслило, що спроби дискредитації проєкту добудови ХАЕС суперечать національним інтересам України. Відомство висловило готовність і надалі надавати роз’яснення щодо цього важливого енергетичного проєкту.

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Міненерго
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