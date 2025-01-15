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Минэнерго опровергло дезинформацию по тарифам: достройка ХАЭС не повлияет на цены

Среда 15 января 2025 14:38
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Минэнерго опровергло дезинформацию по тарифам: достройка ХАЭС не повлияет на цены Фото: Минэнерго опровергло дезинформацию относительно тарифов (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Министерство энергетики Украины заявило, что достройка энергоблоков на Хмельницкой АЭС не приведет к повышению тарифов на электроэнергию для населения. Ведомство выступить с опровержением после распространения дезинформации в парламенте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Запланированное увеличение атомной генерации направлено на обеспечение стабильности и поддержку доступных тарифов на электроэнергию для украинцев", - говорится в заявлении министерства.

Источниками финансирования проекта достройки энергоблоков будут привлечены коммерческие кредиты и собственные средства "Энергоатома". Никакого бюджетного финансирования или влияния на тарифы не предусмотрено, добавили в ведомстве.

В министерстве отметили, что все детали проекта были представлены народным депутатам на специальной встрече.

Минэнерго также подчеркнуло, что попытки дискредитации проекта достройки ХАЭС противоречат национальным интересам Украины. Ведомство выразило готовность и в дальнейшем предоставлять разъяснения по этому важному энергетическому проекту.

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Минэнерго
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