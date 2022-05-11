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Минэнерго сняло запрет на отключение света коммерческим предприятиям

Новина українською →
Среда 11 мая 2022 13:15
Минэнерго сняло запрет на отключение света коммерческим предприятиям Фото: Минэнерго сняло запрет на отключение света коммерческим предприятиям (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Министерство энергетики разрешило электропоставщикам ограничивать подачу света небытовым потребителям. Исключение - объекты критической инфраструктуры. Отключения им электроэнергии разрешено только по согласованию с военной администрацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий приказ министерства.

Приказ вступил в действие 6 мая. Он позволяет электропоставщикам и операторам системы распределения ограничивать подачу света небытовым потребителям (коммерческим структурам).

Причиной отключения может быть задолженность за свет и за услуги по распределению, поэтому небытовые потребители должны убедиться, что не имеют долгов за электроэнергию и ее распределение.

Также причиной отключения может быть требование отключения поставки света на определенное предприятие от военной администрации, если есть риск использования объекта агрессором.

При этом отключать электроэнергию объектам критической инфраструктуры разрешается только по согласованию местной военной администрации. В перечень таких объектов входят органы государственной власти и местного управления, воинские части, телекоммуникации, учреждения здравоохранения, объекты ГСЧС, тепло-, газо-, электро- и водоснабжения, правоохранительные органы, предприятия транспортного связи.

Напомним, 5 мая первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник призвал платить за коммунальные услуги, чтобы поддержать бесперебойную работу ЖКХ-сектора и энергетиков.

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