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Міненерго зняло заборону на відключення світла комерційним підприємствам

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Середа 11 травня 2022 13:15
Міненерго зняло заборону на відключення світла комерційним підприємствам Фото: Міненерго зняло заборону на відключення світла комерційним підприємствам (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Міністерство енергетики дозволило електропостачальникам обмежувати подачу світла непобутовим споживачам. Виключення - об’єкти критичної інфраструктури. Відключення їм електроенергії дозволено тільки за погодженням з військовою адміністрацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний наказ міністерства.

Наказ вступив в дію 6 травня. Він дозволяє електропостачальникам та операторам системи розподілу обмежувати подачу світла непобутовим споживачам (комерційним структурам).

Причиною відключення може бути заборгованість за світло та за послуги з розподілу, тому непобутові споживачі мають переконатися, що не мають боргів за електроенергію та її розподіл.

Також причиною відключення може бути вимога відключення постачання світла на певне підприємство від військової адміністрації, якщо є ризик використання об’єкту агресором.

При цьому відключати електроенергію об’єктам критичної інфраструктури дозволяється тільки за погодженням місцевої військової адміністрації. До переліку таких об’єктів входять органи державної влади та місцевого врядування, військові частини, телекомунікації, заклади охорони здоров’я, об’єкти ДСНС, тепло-, газо-, електро- та водопостачання, правоохоронні органи, підприємства транспортного зв’язку.

Нагадаємо, 5 травня перший заступник голови КМДА Микола Поворозник закликав сплачувати за комунальні послуги, щоб підтримати безперебійну роботу ЖКГ-сектору та енергетиків.

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