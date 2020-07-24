В Минэнерго считают, что введение европейской RAB-модели улучшит электроснабжение

Введение стимулирующего тарифообразования (RAB-модели) по европейскому образцу позволит решить многие проблемы украинской электроэнергетики и создаст стимулы для инвесторов вкладывать средства в модернизацию электросетей и развитие распределительной инфраструктуры.

Об этом заявили члены экспертного совета при Министерстве энергетики на странице в Facebook.

Экспертный совет считает, что Украина требует внедрения RAB-регулирования по европейскому образцу. Его ключевые особенности - единая база активов и ставка доходности на уровне средневзвешенной стоимости капитала (WACC).

Эксперты уверены, такая модель RAB-регулирование даст возможность существенно обновить инфраструктуру электросетей. Это приведет к улучшению уровня качества электроснабжения бытовым и и не бытовым потребителям, облегчит процесса присоединения к электросетям, улучшит инвестиционную привлекательность страны, удешевит услугу по распределению электроэнергии для потребителей в среднесрочной и долгосрочной перспективе через снижение потерь в сетях, стоимость которых оплачивается потребителями

Вместе с улучшением для потребителей переход на RAB-регулирование обеспечит ежегодный рост налога на прибыль. Это принесет 3,9 млрд грн дополнительных поступлений в бюджет страны и регионов. Кроме того, увеличение объема капитальной реконструкции сетевой инфраструктуры при переходе на RAB-регулирования приведет к увеличению ВВП на 12,7 млрд грн.

Вместе с тем энергетические эксперты подчеркивают, что предложенный НКРЭКУ проект перехода на стимулирующее регулирование существенно отличается от эффективной европейской модели и не создает инвестиционную привлекательность для отрасли.

"Он имеет потенциальное негативное влияние на отрасль, поскольку предполагает создание более жестких стимулов для компаний-операторов, но вместе с тем не обеспечивает необходимых стимулов и объема инвестиций", - указано в сообщении.

По итогам заседания эксперты планируют изложить свою позицию относительно использования европейского примера RAB-регулирование в протоколе и рекомендовать Министерству энергетики направить этот протокол в НКРЭКУ.

Напомним, Министерство развития экономики, Министерство энергетики и ряд участников рынка электроэнергии заявили, что не согласны с предложенной НКРЭКУ методологией внедрения RAB-тарифа.

В частности, речь идет о разделении баз активов облэнерго и начисления на них различных ставок возврата инвестиций: 1% на "старую" базу и 15% на "новую". Также вопросы вызвало решение о возвращении инвестированных средств на третий год после вклада.