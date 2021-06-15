Минэнерго: для прохождения осенне-зимнего периода нужна финансовая стабилизация рынка электроэнергии

Министр также отметил проблемы, которые стоят именно этого осенне-зимнего периода.

"Речь идет об автономной работе объединенной энергосистемы Украины, которая необходима для дальнейшего решения относительно синхронизации в 2023 году с европейской энергосистемой. Мы не имеем права допустить ситуацию, когда мы не сможем обеспечить государство энергоносителями. Своевременная подготовка к синхронизации с ENTSO-E - это ключевая задача, которая стоит перед нами", - подчеркнул он.

Напомним, как ранее сообщали в общественном союзе "Первая энергетическая Ассоциация Украины", власть не сделала из предыдущего ОЗП работу над ошибками, что грозит несбалансированностью и нестабильностью энергосистемы, ставит под угрозу полноту и качество запланированных ремонтов производителями электроэнергии, накопление топлива на складах и другие вопросы подготовки к ОЗП.

По мнению экспертов, решить эти проблемы возможно, но нужно устранить ключевые причины, которые создают огромные финансово-экономические дисбалансы на рынке электроэнергии.

Так, в частности, только за последние 2 года государство, в лице НЭК "Укрэнерго", задолжало генерирующим компаниям за услуги на балансирующем рынке около 11 млрд грн, из-за чего основные производители электроэнергии инициировали судебные процессы.