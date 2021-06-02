Минэнерго призвало НКРЭКУ принять меры для прекращения махинаций на энергорынке 

"С целью устранения угрозы нарушения безопасности снабжения электрической энергии просим на ближайшем заседании НКРЭКУ рассмотреть поданные участниками рынка предложения по урегулированию проблемных вопросов функционирования рынка электрической энергии", - говорится в письме Минэнерго, опубликованном на сайте ведомства.

В Минэнерго отметили, что на оптовом рынке электрической энергии сложилась критическая ситуация с ценообразованием, что потенциально создает угрозу безопасности поставки электрической энергии потребителям, стабильному прохождению осенне-зимнего периода и, в перспективе, создает риски для синхронизации энергосистемы Украины с европейскими системами ENTSO-E.

В министерстве сообщили, что 1 июня состоялось совещание с представителями всех крупных производителей, системного оператора, государственных компаний и НКРЭКУ, на которой были согласованы неотложные шаги для стабилизации ситуации.

Напомним, Минэнерго призвало НКРЭКУ принять согласованный комплекс решений, которые позволили бы прекратить махинации на энергорынке и стабилизировать ситуацию.

Это введение временного запрета трейдерам спекулировать на рынке на сутки вперед и внутрисуточном рынке, верификации источников и объемов происхождения электроэнергии, пересмотр методику установления предельных цен, введение запрета заявлять цены ниже себестоимости самой дешевой атомной энергии и тому подобное.

Однако на следующий день, 2 июня, НКРЭКУ на открытом заседании отвергло предложения министерства, проигнорировав письмо министра Германа Галущенко.

Председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк заявил, что НКРЭКУ не поддерживает такие предложения и примет свое решение отслеживать возможные махинации в ручном режиме.