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Минэнерго призвали отменить ограничения на выплаты производителям "зеленой" энергии

Новина українською →
Четверг 02 июня 2022 14:32
Минэнерго призвали отменить ограничения на выплаты производителям "зеленой" энергии Фото: Минэнерго призвали отменить ограничения на выплаты производителям "зеленой" энергии (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" имеет финансовые возможности повысить уровень расчетов перед предприятиями возобновляемой энергетики и соответственно уменьшить задолженность, если Министерство энергетики отменит приказ, которым искусственно ограничиваются эти расчеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя директора госпредприятия Геннадия Иванова.

"Мы сами обращались в министерство, чтобы этот приказ отменять потому, что мы можем увеличить выплаты", - сказал Иванов.

По его словам, из-за действия приказа средний уровень расчетов предприятиям ВИЭ за май составит 20%.

При этом Александр Подпругин, операционный директора компании Elementum Energy, сообщил, что уровень выплат за электроэнергию с солнечных станций компании составляет всего 15%, а ветровых электростанций - 16%.

На уточняющий вопрос Подпругина относительно того, на сколько именно повысятся платежи Гарпока, если Минэнерго отменит приказ №140, Геннадий Иванов подчеркнул, что выплаты точно были бы больше.

"Надо считать (уровень расчетов, - ред.), но он был бы больше", - ответил Иванов на вопрос Подпругина.

Напомним, приказом Министерство энергетики ограничило расчеты с производителями "чистой" энергии. Для СЭС ограничение составляет 15% от стоимости тока, для ВЭС 16%, для мини-ГЭС - 35%, биогазовых станций - 40%.

20 мая иностранные инвесторы в возобновляемые источники энергии Украины обратились в Министерство энергетики с просьбой разрешить критическую ситуацию с расчетами за выработанную электроэнергию и не допустить массового дефолта производителей и фактически банкротства отрасли возобновляемой энергетики.

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