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Міненерго закликали скасувати обмеження на виплати виробникам "зеленої" енергії

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Четвер 02 червня 2022 14:32
Міненерго закликали скасувати обмеження на виплати виробникам "зеленої" енергії Фото: Міненерго закликали скасувати обмеження на виплати виробникам "зеленої" енергії (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

Державне підприємство "Гарантований покупець" має фінансові можливості підвищити рівень розрахунків перед підприємствами відновлюваної енергетики і відповідно зменшити заборгованість, якщо Міністерство енергетики скасує наказ, котрим штучно обмежуються ці розрахунки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника директора держпідприємства Геннадія Іванова.

"Ми самі звертались до міністерства, щоб цей наказ скасовувати тому, що ми можемо збільшити виплати", - сказав Іванов.

За його словами, через дію наказу середній рівень розрахунків підприємствам ВДЕ за травень складе 20%.

При цьому Олександр Подпругін, операційний директора компанії Elementum Energy, повідомив, що рівень виплат за електроенергію з сонячних станцій компанії складає всього 15%, а вітрових електростанцій - 16%.

На уточнююче питання Подпругіна щодо того, на скільки саме підвищаться платежі Гарпоку, якщо Міненерго скасує наказ №140, Геннадій Іванов підкреслив, що виплати точно були б більшими.

"Треба рахувати (рівень розрахунків, - ред.), але він був би більшим", - відповів Іванов на питання Подпругіна.

Нагадаємо, наказом Міністерство енергетики обмежило розрахунки з виробниками "чистої" енергії. Для СЕС обмеження складає 15% від вартості струму, для ВЕС 16%, для міні-ГЕС - 35%, біогазових станцій - 40%.

20 травня іноземні інвестори у відновлювані джерела енергії України звернулися до Міністерства енергетики з проханням вирішити критичну ситуацію з розрахунками за вироблену електроенергію і не допустити масового дефолту виробників і фактично банкрутства галузі відновлюваної енергетики.

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