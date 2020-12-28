Міненерго доручили подати РНБО новий паливно-енергетичний баланс

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Міністерство енергетики України має подати Раді національної безпеки і оборони (РНБО) оновлений паливно-енергетичний баланс України. Це потрібно для пошуку компромісу між населенням і бізнесом.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"До 25 січня 2021 року Міністерство енергетики має подати на розгляд уряду і РНБО оновлений паливно-енергетичний баланс України. Оновлення балансу має показати всім українцям, що уряд розуміє проблеми галузі і шукає компроміс між соціальною складовою та інтересами бізнесу", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів доручив Міністерству енергетики разом з Антимонопольним комітетом перевірити тарифи на газ. Якщо державні органи знайдуть порушення, то тарифи можуть бути знижені.

Також повідомлялося, що "Нафтогаз" підвищив ціну газу для побутових клієнтів у січні на 14%. Ціна зросте до 7,22 гривень за кубометр з ПДВ та без урахування вартості розподілу (доставки) газу.