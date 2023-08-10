Міненерго про опалювальний сезон: оцінити масштаб майбутніх ударів складно, але зиму пройдемо

"Оцінити масштаби майбутніх ударів російських терористів по енергосистемі складно. Якщо будуть обмеження електропостачання, то це буде через російські обстріли по енергосистемі. Впевнений, що ми пройдемо і цю зиму. Ми вже набули досвіду, як втримати енергосистему внаслідок російських обстрілів, що робити під час масованих ударів", – розповів Міністр енергетики.

За його словами, українська енергосистема зможе на 100% забезпечити споживання електроенергії в Україні. Однак Галущенко порадив все ж таки готуватися до опалювального сезону.

"На питання "Мати чи не мати генератор?" завжди відповідаю, що краще нехай буде. А ми, Міністерство, і держава в цілому, зробимо все, щоб він не знадобився", – додав Галущенко.

Удари РФ по енергетиці України

Російські окупанти з жовтня 2022 року та майже до березня 2023 року масовано обстрілювали енергетичну систему України. Загарбники намагалися спричинити блекаут.

Внаслідок численних російських атак деякі енергетичні об'єкти України були сильно пошкоджені. Через це в Україні восени та взимку діяли відключення світла, а громадян закликали заощаджувати електроенергію та не перевантажувати систему.

Чого українцям чекати восени у випадку нових атак по енергетиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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