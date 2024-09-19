Міненерго оголосило конкурс з відбору незалежних членів наглядової ради "Укренерго"

"Міністерство переконане, що процес відбору членів Наглядової ради має відбуватися у повній відповідності із чинним законодавством України, статутом Компанії та Керівними принципами корпоративного управління ОЕСР", - йдеться в повідомленні міністерства

НЕК "Укренерго" доручено залучити професійного консультанта з відбору персоналу відповідно до постанови Кабінету міністрів.

Одночасно з проведенням конкурсного відбору незалежних членів наглядової ради Міненерго буде здійснювати визначення та обрання кандидатур представників держави в наглядовій раді компанії.

Першим та основним завданням новоствореної незалежної наглядової ради стане проведення прозорого конкурсного відбору кандидатів на посаду голови правління НЕК "Укренерго". Відтак, наглядова рада прийме рішення щодо критеріїв відбору кандидатів на посаду голови правління та затвердження Порядку проведення його конкурсного відбору, - йдеться в заяві міністерства.

У відповідності з положеннями статті 112 Закону України "Про управління об’єктами державної власності" чинна Наглядова рада НЕК "Укренерго" у складі 4 осіб залишається правомочною.

Міністерство очікує, що чинні наглядова рада та правління продовжать виконання своїх функцій в найкращих інтересах "Укренерго".