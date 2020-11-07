В Минэнерго обнаружили, что вмешательство НКРЭКУ стало ключевой проблемой для рынка электроэнергии

Ключевой проблемой для рынка электрической энергии является чрезмерное административное вмешательство НКРЭКУ, и ее желание регулировать рыночными механизмами в ручном режиме.

Об этом заявил председатель экспертного совета Министерстве энергетики Сергей Чех в Facebook.

"Новая модель рынка дееспособна. Единственная проблема - чрезмерное увлечение Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в админуправлении или, как мы называем, ручном управлении", - говорится в сообщении экспертного совета.

По его словам, регулятор может вмешиваться в рыночные процессы исключительно в случае реально опасной ситуации, которая заключается в обеспечении электрической энергией как товаром.

"Когда не будет ручного управления, новая модель энергорынка будет дееспособной не только в теории, но и на практике", - считает Сергей Чех.

Напомним, ранее подходы НКРЭКУ к регулированию рынка раскритиковал Секретариат энергетического сообщества ЕС.

Также ответственность за манипуляции на рынке на регулятор положил Антимонопольный комитет Украины, обязав комиссию прекратить спекуляции и искусственное ограничение конкуренции.

На фоне критики работы регулятора дополнительно разгорелся коррупционный скандал вокруг главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка за его семейный энергетический бизнес.

НАПК начало проверку председателя комиссии, Окружной админсуд открыл производств относительно его увольнения.