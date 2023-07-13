Міненерго обговорило з партнерами ремонт інфраструктури та імпорт електроенергії

"Міністр енергетики України Герман Галущенко взяв участь у черговому засіданні Координаційної групи G7+ з надання допомоги енергосектору України", - йдеться у повідомленні.

На зустрічі були присутні заступник Державного секретаря США Джеффрі Пайєтт, посол України в США Оксана Маркарова, представниця Європейської Комісії Катарина Матернова, заступник директора Секретаріату Енергетичного Співтовариства Дірк Бушле, очільники та представники відомств країн G7+ та міжнародних організацій.

Про що говорили на зустрічі

На зустрічі підбили підсумки Конференції з відновлення України у Лондоні, акцентувавши на напрямках міжнародної співпраці для подальшої підтримки України у протидії російській військовій агресії.

Учасники засідання підкреслили свою готовність продовжувати підтримку української енергетики, зокрема з огляду на підготовку до наступного опалювального сезону в умовах російських атак, що тривають.

На чому наголосив Галущенко

Очільник Міненерго наголосив, що важливе значення матиме також можливість імпортувати електроенергію з європейських країн, тому необхідно забезпечити дозвіл ENTSO-E на максимальну пропускну спроможність міждержавних перетинів до 2 ГВт, яка на сьогодні є технічно можливою.

"У межах підготовки до наступної зими триває нарощування запасів природного газу в ПСГ. Водночас Україна володіє найбільшими в Європі підземними газосховищами і пропонує європейським партнерам використовувати близько 15 млрд куб. м потужностей своїх ПСГ, які пройшли сертифікацію за європейськими правилами", - сказав Галущенко.

За його словами, така співпраця буде взаємовигідною для європейської і української сторони і з економічного, і з безпекового погляду.

Російські атаки на енергосистему

Міністр наголосив, що Україна очікує продовження ворожих атак на енергетичні об’єкти протягом наступної зими, тому актуальними залишаються потреби в енергетичному обладнанні, особливо у високовольтному, а також системах, які зможуть забезпечити децентралізацію генерації, зокрема - у газових турбінах.

Масштабні обстріли Росії взимку

Цієї зими російські окупанти вдались до масштабних ударів по енергосистемі України, що змусило "Укренерго" запроваджувати екстрені та планові відключення електроенергії.

Екстрені відключення відбувались тоді, коли виникала необхідність збалансувати енергосистему на більшу потужність, ніж це передбачено графіком.

Як відзначив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, завдяки активним поставкам ППО та гуманітарній допомозі, Україні вдалось пройти минулу зиму без довготривалих блекаутів.