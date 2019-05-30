В Минэнерго назвали причины для переноса запуска энергорынка

Фото: Ольга Буславец (facebook.com minenergou)

Буславец поддерживает позицию, которая выражена в законопроекте №10318

Введение нового рынка электрической энергии нужно перенести. Такое мнение высказала руководитель директората энергетических рынков Минэнергоугля Украины Ольга Буславец, передает РБК-Украина со ссылкой на УНИАН.

По ее словам, министр энергетики Игорь Насалик свою политическую позицию относительно внедрения рынка высказал на предыдущем заседании круглого стола в комитете и она остается неизменной – глава Минэнерго настаивает на запуске рынка.

"Что касается моей личной позиции, действительно для того, чтобы прогнозировано и плавно войти в рынок, то я поддерживаю позицию, которая выражена в законопроекте (№10318 об отсрочке введения нового рынка электрической энергии на три месяца до 1 октября 2019 года, - ред.), который мы должны рассмотреть. Потому что, думаю, что на сегодня необходимо провести дополнительные тестовые операции, сделать действительно обоснованный анализ того процесса, который происходит на платформах, на уровнях обмена информацией и готовности всех участников рынка, и в действительности осознавая дальнейшие последствия от запуска рынка", - сообщила она.

По словам Буславец, как политическое лицо министр "поддерживает свою позицию, которую он высказал относительно внедрения рынка с 1 июля текущего года, как предусмотрено действующим законом, и это позиция министра… он озвучил позицию министерства".

Напомним, Насалик после заседания комитета Верховной рады по ТЭК заявил, что рынок электроэнергии уже готов к работе по новым правилам.

Как известно, реформа энергорынка была требованием Евросоюза. Однако даже ЕС выступил за перенос запуска рынка э/э из-за неготовности Украины. Другие международные партнеры Украины такие, как ЕБРР, ЕИБ, Всемирный банк и другие в своих заявлениях тоже посоветовали Киеву отсрочить внедрение реформы и устранить важные системные нестыковки.

Напомним, накануне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский поддерживает перенос запуска рынка э/э на более поздний срок, а СБУ в свою очередь уже выразило предостережение об угрозах для нацбезопасности в случае запуска энергорынка с 1 июля.

Как известно, ранее Евросоюз рекомендовал отложить запуск открытого оптового рынка электроэнергии в Украине ввиду того, что подготовка к его имплементации пока не закончена.

"Представительство Европейского союза и Представительство Европейского инвестиционного банка в Украине рекомендуют отложить внедрение нового рынка электрической энергии на ограниченный период времени из-за того, что важные регуляторные нормы и IT-системы еще не готовы", - говорится в соответствующем заявлении ЕС.

В документе также отмечается, что запуск нового рынка с 1 июля может привести к его неправильному функционированию, а значит быть контрпродуктивным относительно интересов украинских потребителей и участников рынка.

Вместе с тем, ранее активно за введение нового рынка с 1 июля выступа компания ДТЭК Рината Ахметова, которая контролирует 22,7% энергетики страны, и впоследствии будет одним из основных выгодополучателей при запуске энергорынка без создания конкуренции на нем.