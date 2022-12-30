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У Міненерго назвали основні проблеми енергосистеми після обстрілу 29 грудня

Фото: обстріли 29 грудня порушили роботу енергосистеми України (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Масовані ракетні обстріли 29 грудня та пошкодження деяких об’єктів енергетичної інфраструктури погіршили електропостачання споживачів по всій країні. Енергетики відновлюють стабільну роботу енергосистеми, але проблеми залишаються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

"Основними проблемами на сьогодні залишається дефіцит виробництва електроенергії, особливо в ранкові та вечірні години, а також обмежена пропускна здатність високовольтних електричних мереж. Вона не дозволяє рівномірно розподіляти наявну електроенергію серед усіх операторів систем розподілу", - наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.

За словами голови Держенергонагляду Руслана Слободяна, були випадки, коли навіть при наявності певних резервів генеруючої потужності у деяких областях, або при відновленні і включенні пошкодженого обладнання електростанцій, передати всю доступну генеруючу потужність виявлялось проблематичним.

"Обмежена пропускна здатність високовольтних електричних мереж не дозволяє рівномірно розподіляти наявну енергію серед усіх операторів систем розподілу на місцевому рівні. Адже споживач отримує електроенергію не лише від найближчої електростанції. І аварійна ситуація на виробничих потужностях, наприклад, десь на заході країни, зменшує кількість виробленої електроенергії, що відображається у вигляді обмежень електропостачання в інших регіонах", – підкреслив Слободян.

Як повідомляло РБК-Україна, проблеми з електроенергією в Україні залишаться до завершення опалювального сезону навіть за умови припинення обстрілів та теплої зими.

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