Минэнерго назначило набсовет "Магистральных газопроводов Украины"

Министерство энергетики Украины назначило членов наблюдательного совета АО "Магистральные газопроводы Украины". Соответствующий приказ был принят 1 октября, а члены вступили в полномочия с 5 октября 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в министерстве.

Напомним, в июле 2021 года Кабмин согласовал кандидатуры победителей отбора на должности членов наблюдательного совета АО "Магистральные газопроводы Украины" Уберт Беттонвіль, Ирины Марушко, Яна Чадама как независимых членов и Татьяны Федоровой как представителя государства.

Как сообщало РБК-Украина, в июле Кабинет министров принял распоряжение о передаче Министерству энергетики полномочий по управление корпоративными правами, принадлежащих государству в уставных капиталах АО "Магистральные газопроводы Украины" и ПАО "Укрэнерго".