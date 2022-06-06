Минэнерго наградило энергетиков ДТЭК за работу во время боевых действий

Министерство энергетики отметило государственными наградами и почетными грамотами энергетиков ДТЭК за работу во время боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приказ Министерства энергетики.

"За самоотверженные действия во время выполнения аварийно-восстановительных работ, налаживание работы объектов жизнеобеспечения населения во время боевых действий в результате нападения российских захватчиков на Украину", - говорится в приказе.

В частности министерство наградило 9 энергетиков "ДТЭК Сети" нагрудными знаками "Отличник энергетики Украины", еще 36 энергетиков компании получили грамоты. Двое энергетиков "ДТЭК Энерго" получили почетные грамоты от министерства за смелость и мужество во время спасения людей из Мариуполя.

Напомним, в марте премьер-министр Денис Шмигаль вручил награды энергетикам, которые фактически во время боевых действий осуществляли восстановление поврежденных электросетей.