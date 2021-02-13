В Минэнерго надеются закончить зиму без веерных отключений электроэнергии

В Министерстве энергетики надеются закончить зиму без веерных отключений электроэнергии. Пока такой угрозы нет.

Об этом сказал исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко в интервью " Радіо Свобода ".

"Нет, критических угроз нет. Мы надеемся, что мы закончим зимой без никаких веерных отключений", - сказал он.

По его словам, сейчас работают газовые блоки теплоэлектростанций.

"Это дороже, например, чем сжигать уголь. Но для того, чтобы наши потребители, украинцы, были со светом, с электричеством, мы делаем так, чтобы не было никаких отключений", - отметил Витренко.