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В Минэнерго надеются закончить зиму без веерных отключений электроэнергии

Новина українською → Киев, Суббота 13 февраля 2021 19:00
В Минэнерго надеются закончить зиму без веерных отключений электроэнергии Фото: Юрий Витренко (mpe.kmu.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

В Министерстве энергетики надеются закончить зиму без веерных отключений электроэнергии. Пока такой угрозы нет.

Об этом сказал исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко в интервью "Радіо Свобода".

"Нет, критических угроз нет. Мы надеемся, что мы закончим зимой без никаких веерных отключений", - сказал он.

По его словам, сейчас работают газовые блоки теплоэлектростанций.

"Это дороже, например, чем сжигать уголь. Но для того, чтобы наши потребители, украинцы, были со светом, с электричеством, мы делаем так, чтобы не было никаких отключений", - отметил Витренко.

Напомним, в январе НЭК "Укрэнерго" исключило введение графика аварийных отключений (так называемые "веерные отключения") в связи со значительным похолоданием в Украине. Относительно использования другого инструмента, а именно графиков ограничения мощности (ГОМ), то данный инструмент не имеет никакого отношения к так называемым "веерным отключениям" и не предусматривает отключение потребителей.

Как сообщало РБК-Украина, потребления электроэнергии в объединенной энергосистеме Украины в январе 2021 года выросло на 5,8% по сравнению с январем 2020 года. Ключевым фактором роста потребления была типичная для зимнего периода низкая температура воздуха, изменение которой сразу сказывается на потреблении электроэнергии.

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