Минэнерго хочет создать ВИК на базе "Центрэнерго" и эффективных шахт

Концепция трансформации угольных регионов, работу над которой завершает Министерство энергетики, предусматривает создание вертикально-интегрированной компании (ВИК) на базе ПАО "Центрэнерго" и наиболее эффективных угольных шахт.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление Минэнерго.

"Предусматривается дальнейшее создание вертикально интегрированной компании в составе "Центрэнерго" и наиболее эффективных угледобывающих предприятий", - разъяснили в Минэнерго.

В целом все шахты планируется разделить на три категории. В первую категорию войдут шахты, которые станут ресурсной базой для "Центрэнерго".

Ко второй категории отнесут шахты двойного назначения, то есть те, которые добывают и энергетический, и коксующийся уголь, используемый в металлургии.

Третью составят шахты, подлежащие приватизации не только как угледобывающие предприятия, но и как имущественные комплексы с целью перепрофилирования.

По имеющимся данным, на текущей неделе Кабинет министров планирует создать межведомственную комиссию для выбора оптимальной модели объединения "Центрэнерго" с перспективными угольными шахтами. Целью является обеспечение гарантированного сбыта угля и эффективная приватизация "Центрэнерго", которая запланирована на второй квартал 2021 года.

Напомним, ранее за передачу "Центрэнерго" государственных угольных шахт выступил генеральный директор генерирующей компании Александр Корчинский. По его убеждению, это позволит улучшить финансовое состояние компании и соответственно повысить ее стоимость.

По данным СМИ, начиная с июля 2019 г., "Центрэнерго" якобы находится под операционным контролем группы "Приват". Контроль был установлен после назначения Кабинетом Министров главой компании Владимира Потапенко.