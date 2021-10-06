Минэнерго гарантирует стабильную работу энергосистемы зимой, несмотря на проблемы с углем на государственных ТЭС

Ситуация с запасами угля на складах ТЭС и ТЭЦ, объем которых в 3,3 раза ниже планового показателя, будет сбалансирована за счет поставок угля из-за границы согласно контрактам, которые уже заключены энергетическими компаниями.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Германа Галущенко.

"На сегодняшний день на складах ТЭС и ТЭЦ накоплено 846 тыс.тонн угля. Есть отставание от графика, но мы видим сбалансированность за счет договоров по импорту угля. Импорт уже происходит, договоры заключены в этом плане мы видим, что система будет сбалансирована", - сказал он во время заседания Кабинета министров в среду, 6 октября.

По данным министерства энергетики, государственные ТЭС состоянию на начало октября испытывают дефицит угля и работают в режиме минимального состава оборудования.

По данным министерства, запасов угля на трех государственных ТЭС осталось на 11 дней.