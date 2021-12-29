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В Минэнерго анонсировали проверки из-за отключения света в отопительный период

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Украина, Среда 29 декабря 2021 12:53
В Минэнерго анонсировали проверки из-за отключения света в отопительный период Фото: в Украине проверят операторов из-за отключения света в отопительный период (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

Государственная инспекция энергетического надзора по доверенности Минэнерго проведет проверки по отключению электроэнергии. Это касается периода отключения света из-за плановых ремонтов электроустановок и электрических сетей в отопительный период.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины в Facebook.

Так, 29 декабря во время селекторного совещания большинство операторов систем распределения (ОСР) подтвердили изменение графиков плановых ремонтов электросетей.

"Это предполагает, что с 29 декабря по 10 января плановые ремонты ОСР проводить не будут, а также операторы уменьшат их количество в отопительный сезон и будут обеспечивать альтернативное электроснабжение для потребителей", - говорится в сообщении.

В то же время Минэнерго принимает дополнительные меры, чтобы минимизировать плановые ремонты в осенне-зимний период.

Напомним, в ДТЭК сообщали, что на этой неделе в Киеве и Киевской области будут плановые отключения электричества. Это связано с проведением ремонтных работ на подстанциях и воздушных линиях.

Позже стало известно, что в Киеве и Киевской области не будут проводить плановые работы на электросетях с отключением электричества с 29 декабря по 10 января.

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