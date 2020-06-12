В Минэкономразвития обещают учесть последствия пошлины на импортное дизтопливо для УЗ

Фото: "Укрзализныця" (РБК-Украина)

В обращении УЗ к министру экономики отмечается, что предприятие является одним из крупнейших потребителей дизельного топлива в стране

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины при принятии решения о введении пошлины на импортное дизельное топливо учтет информацию, предоставленную "Укрзализныцей" о негативном влиянии на ее деятельность такого решения.

Об этом сообщается в ответе Минэкономразвития на обращение АО "Укрзализныця", передает РБК-Украина.

"Информация АО "Укрзализныця" учтена Минэкономики в рамках проработки жалобы о возбуждении и проведении антисубсидиционного расследования относительно импорта в Украину отдельных продуктов переработки нефтяного сырья (дизельного топлива и сжиженного газа) происхождением из Российской Федерации", - отмечается в ответе министерства.

В обращении УЗ к министру экономики отмечается, что предприятие является одним из крупнейших потребителей дизельного топлива в стране и ежегодно покупает более 300 тыс. тон, и введение на него пошлины негативно повлияет на деятельность компании.

"Введение импортной пошлины на поставки дизтоплива в Украину существенно повлияет на хозяйственную деятельность предприятия. Согласно оценкам экспертов, введение пошлины на импорт дизельного топлива приведет к увеличению цен для всех потребителей на внутреннем рынке на 1,57 тыс. грн/т в первый год, что увеличит расходы АО "Укрзализныця" на 470 млн грн на год. В дальнейшем при увеличении ставки импортной пошлины с 8.46 до 25,4% дополнительные расходы АО "Укрзализныця" составят 1,4 млрд грн на год", - отмечали в УЗ.

В компании призвали министра способствовать отказу в удовлетворении заявления ПАО "Укртатнафта" и АО "Укргаздобыча" по началу антисубсидиционного расследования относительно импорта в Украину дизельного топлива и не допустить увеличения цен на дизельное топливо для конечных потребителей.

Напомним, ранее президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев подчеркнул, что введение пошлины на импортное дизтопливо приведет к росту цен на него и негативно отразится на аграриях, которые являются ключевым его потребителем.

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Автор: РБК-Украина