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В Минэкономики запустили чат-бот с информацией о трудовых отношениях в условиях войны

Фото: в Минэкономики запустили чат-бот с информацией о трудовых отношениях в условиях войны (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Министерство экономики запустило в Telegram чат-бот, в котором можно найти актуальную информацию о трудовых отношениях в условиях военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого вице-премьер-министра-министра экономики Юлию Свириденко.

"Благодаря @TrudEconomBot украинцы будут разбираться с новым трудовым законодательством и найдут для себя оптимальные пути адаптации к реалиям военной экономики", - рассказала она.

В частности, по принципу ответов на часто задаваемые вопросы здесь систематизированы данные о принятии и увольнении с работы; режим рабочего времени; отпуска; оплату труда; гарантии для защитников Украины; ведение документации и представление отчетности; проверки и ответственность за нарушения.

"Для правительства сегодня одна из приоритетных задач – максимально обеспечить работой всех трудоспособных граждан, чтобы восстановить экономическую активность и укрепить нашу способность сопротивляться и побеждать российских агрессоров", - написала Свириденко.

Напомним, раньше заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что команда главы государства и правительство Украины разрабатывают стратегию развития экономики в условиях военного времени.

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