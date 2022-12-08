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У Мінекономіки України назвали оптимальний рівень цінової стелі на російську нафту

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Україна, Четвер 08 грудня 2022 13:07
У Мінекономіки України назвали оптимальний рівень цінової стелі на російську нафту Фото: у Мінекономіки України запропонували зменшили цінову стелю на російську нафту вдвічі (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Заборона на імпорт російської нафти та обмеження в рамках Price Cap Policy ("стеля цін") - важливий етап в посиленні санкційного тиску на державу-терориста. Проте серйозні наслідки можуть бути лише у випадку застосування більш ефективних обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.

Як зазначила перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко, в ухвалених рішеннях є мінус, оскільки це прийнятний та в цілому комфортний для Росії рівень обмеження цін, який мінімально вплине на доходи Росії від нафти, якщо порівнювати з попередніми роками. І, відповідно, на спроможності та бажанні РФ фінансувати надалі війну.

"Тому Україна працюватиме над тим, щоб рівень обмеження цін був переглянутий нашими союзниками в сторону зменшення у найкоротші терміни. Оптимальний рівень, який справді завдасть удару по нафтовим доходам Росії, - 30-35 доларів за барель", - додала вона.

У Мінекономіки України назвали оптимальний рівень цінової стелі на російську нафту

Нагадаємо, з 5 грудня набуло чинності ембарго Європейського Союзу на імпорт морської нафти з території Росії. Крім того, країни G7 та Австралія запровадили цінову стелю на рівні 60 доларів за барель для російської нафти.

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