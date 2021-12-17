Минэкономики ухудшило прогноз роста ВВП до 3,6% в 2022 году

"По актуализированному прогнозу в 2022 году рост ВВП в реальном измерении прогнозируется на уровне 3,6% по сравнению с 2021 годом (3,8% в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины на 31.05.2021 № 586, которым одобрен прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы)", - говорится в комментарии.

Ожидается, что самыми высокими темпами будет расти инвестиционная составляющая ВВП - валовое накопление основного капитала - на 11,2%. Несколько сдержаннее, чем в докризисный период, и без шокирующих всплесков будет расти частное потребление - рост конечных потребительских расходов домохозяйств на 4,1%.

Положительным будет и тренд роста экспорта в результате сохранения конкурентоспособности даже в условиях значительной энергоемкости украинского производства.

"На сегодняшний день наша конкурентоспособность в значительной степени будет определяться достигнутым за счет постковидного переосмысления процессов организации производства снижением операционных затрат через распространение цифровизации и модернизации производства. Импорт товаров и услуг в физическом измерении, поддерживаемый как потребительским, так и инвестиционным спросом, также будет расти", - говорится в комментарии Минэкономики.