Минэкономики: турецкие компании заинтересованы в восстановлении торговых путей с Украиной

Турецкие компании заинтересованы в скорейшем восстановлении торговых путей с Украиной и решении операционных вопросов, связанных с военными действиями на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра, министра экономики Юлию Свириденко после встречи с турецкими компаниями.

"По всем позициям ищем конкретные практические шаги, чтобы решить эти проблемы и возобновить работу максимального количества компаний в Украине", - сказала она.

По данным Свириденко, во встрече приняли участие руководители более 20 компаний из разных отраслей экономики, которые заинтересованы в восстановлении их работы в Украине.