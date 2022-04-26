Минэкономики: турецкие компании заинтересованы в восстановлении торговых путей с Украиной
Турецкие компании заинтересованы в скорейшем восстановлении торговых путей с Украиной и решении операционных вопросов, связанных с военными действиями на территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра, министра экономики Юлию Свириденко после встречи с турецкими компаниями.
"По всем позициям ищем конкретные практические шаги, чтобы решить эти проблемы и возобновить работу максимального количества компаний в Украине", - сказала она.
По данным Свириденко, во встрече приняли участие руководители более 20 компаний из разных отраслей экономики, которые заинтересованы в восстановлении их работы в Украине.
Напомним, ранее Свириденко провела переговоры с министром торговли Турецкой Республики Мехметом Мушем по восстановлению морских поставок продукции с Украины в Турцию, а также по поставке турецкого оборудования для переработки продукции сельского хозяйства и нефтепродуктов.