Мінекономіки: турецькі компанії зацікавлені у відновленні торгових шляхів з Україною

Турецькі компанії зацікавлені у якнайшвидшому відновленні торгових шляхів з Україною та вирішенні операційних питань, пов'язаних з військовими діями на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єр-міністра, міністра економіки Юлію Свириденко після зустрічі з турецькими компаніями.

"Щодо усіх позицій шукаємо конкретні практичні кроки, щоб вирішити ці проблеми і відновити роботу максимальної кількості компаній в Україні", - сказала вона.

За даними Свириденко, у зустрічі взяли участь керівники понад 20 компаній з різних галузей економіки, які зацікавлені у відновленні їх роботи в Україні.