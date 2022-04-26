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Мінекономіки: турецькі компанії зацікавлені у відновленні торгових шляхів з Україною

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Вівторок 26 квітня 2022 10:19
Мінекономіки: турецькі компанії зацікавлені у відновленні торгових шляхів з Україною Фото: турецькі компанії зацікавлені у відновленні торгових шляхів з Україною (facebook com / yulia svyrydenko)
Автор: Артем Горовенко

Турецькі компанії зацікавлені у якнайшвидшому відновленні торгових шляхів з Україною та вирішенні операційних питань, пов'язаних з військовими діями на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єр-міністра, міністра економіки Юлію Свириденко після зустрічі з турецькими компаніями.

"Щодо усіх позицій шукаємо конкретні практичні кроки, щоб вирішити ці проблеми і відновити роботу максимальної кількості компаній в Україні", - сказала вона.

За даними Свириденко, у зустрічі взяли участь керівники понад 20 компаній з різних галузей економіки, які зацікавлені у відновленні їх роботи в Україні.

Нагадаємо, раніше Свириденко провела перемовини з міністром торгівлі Турецької Республіки Мехметом Мушем щодо відновлення морських поставок продукції з України до Туреччини, а також щодо постачання турецького обладнання для переробки продукції сільського господарства та нафтопродуктів.

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