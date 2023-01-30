Мінекономіки рекомендувало уряду скасувати половину дозволів та ліцензій

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки .

"Усього запропоновано скасувати 47% ліцензій і дозволів. Таке безпрецедентне рішення має на меті суттєво розширити економічні свободи в Україні і стимулювати розвиток підприємництва", - йдеться в повідомленні.

Інструменти, які були розглянуті на засіданні МРГ, регулюють ведення бізнесу у сферах експорту та імпорту товарів, (зокрема і військового призначення), інвестиції та інтелектуальну власність, технічне регулювання, трудові відносин та безпеку праці. Розроблені проекти рішень будуть погоджені з відповідними міністерствами і відомствами та подані на розгляд Кабінету міністрів.

У прес-службі наводять приклади, де можна спросити умови ведення бізнесу. Наприклад, у сфері трудових відносин та безпеки праці зараз діють такі архаїчні норми, як необхідність погодження з Держпраці Інструкції про порядок прибирання пилу у виробничих приміщеннях або Графіку аналізу повітря на робочих місцях на запиленість і загазованість. Пропонується скасувати подібні норми.

На першому засіданні МРГ з дерегуляції запропонували скасувати також дозвіл на реекспорт товарів, що походять з інших країн; погодження для видачі ліцензій на здійснення експортних операцій з нафтою сирою українського походження та газу природного у газоподібному стані українського походження за зовнішньоекономічними контрактами (договорами), індивідуальні (разові ліцензії) в сфері експорту-імпорту та ін.

Міжвідомчою робочою групою, крім безпосереднього скасування, також рекомендовано оптимізувати (оцифрувати, привести у відповідність до закону "Про адміністративні послуги" і спростити) ще біля третини інструментів, що належать до сфери компетенції Міністерства економіки. Окрім того, частину інструментів державного регулювання господарської діяльності рекомендовано передати до інших міністерств та відомств.

Нагадаємо, Міжвідомчу робочу групу з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності створено рішенням уряду 13 січня 2023 року. Основними завданнями робочої групи визначено координацію дій державних органів в частині зменшення та оптимізації інструментів державного регулювання бізнесу та удосконалення нормативної бази в частині переведення в електронну форму інструментів державного регулювання.