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Минэкономики рекомендовало Кабмину отменить половину разрешений и лицензий

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Украина, Понедельник 30 января 2023 11:32
Минэкономики рекомендовало Кабмину отменить половину разрешений и лицензий Фото: правительству предлагают отменить половину разрешений и лицензий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Межведомственная рабочая группа по ускоренному пересмотру инструментов государственного регулирования хозяйственной деятельности рекомендовала Кабинету министров отменить значительную часть разрешений, лицензий, деклараций согласований и т.п. в сферах ответственности Министерства экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики .

"Всего предложено отменить 47% лицензий и разрешений. Такое беспрецедентное решение призвано существенно расширить экономические свободы в Украине и стимулировать развитие предпринимательства", - говорится в сообщении.

Инструменты, рассмотренные на заседании МРГ, регулируют ведение бизнеса в сферах экспорта и импорта товаров (в том числе и военного назначения), инвестиции и интеллектуальную собственность, техническое регулирование, трудовые отношения и безопасность труда. Разработанные проекты решений будут согласованы с соответствующими министерствами и ведомствами и поданы на рассмотрение Кабинета министров.

В пресс-службе приводят примеры, в которых можно спросить условия ведения бизнеса. К примеру, в сфере трудовых отношений и безопасности труда сейчас действуют такие архаические нормы, как необходимость согласования с Гоструда Инструкции о порядке уборки пыли в производственных помещениях или Графике анализа воздуха на рабочих местах на запыленность и загазованность. Предлагается отменить подобные нормы.

На первом заседании МРГ по дерегуляции предложили отменить также разрешение на реэкспорт товаров, происходящих из других стран; согласование для выдачи лицензий на осуществление экспортных операций с нефтью сырой украинского происхождения и природного газа в газообразном состоянии украинского происхождения по внешнеэкономическим контрактам (договорам), индивидуальные (разовые лицензии) в сфере экспорта-импорта и др.

Межведомственная рабочая группа, кроме непосредственной отмены, также рекомендует оптимизировать (оцифровать, привести в соответствие с законом "Об административных услугах" и упростить) еще около трети инструментов, относящихся к сфере компетенции Министерства экономики. Кроме того, часть инструментов государственного регулирования хозяйственной деятельности рекомендуется передать другим министерствам и ведомствам.

Напомним, Межведомственная рабочая группа по вопросам ускоренного пересмотра инструментов государственного регулирования хозяйственной деятельности создана решением правительства 13 января 2023 года. Основными задачами рабочей группы определена координация действий государственных органов в части уменьшения и оптимизации инструментов государственного регулирования бизнеса и усовершенствования нормативной базы в части перевода в электронную форму инструментов государственного регулирования.

Украина занимает 130 место в мире по рейтингу экономических свобод (Economic Freedom Index) и имеет лишь 54 из 100 баллов, что относит страну в категорию преимущественно экономически несвободных стран.

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Министерство экономики
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