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Минэкономики разрешило АЗС повысить цен на бензин в соответствии с формулой "Роттердам+"

Автор: Наталия Гурковская

Министерство экономики пересмотрело предельные цены на бензин в соответствии с формулой "Роттердам+", разрешив всем АЗС повысить цены на А-95 на 41 коп./л.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минэкономики.

C учетом предельных торговых наценок максимальная цена на бензин для его продажи через сеть АЗС в конце августа не обязано превышать 30,94 грн/литр, на дизтопливо - 28,69 грн/ литр.

Новые цены действуют с 3 сентября. Новый пересмотр цен в согласовании с формулой "Роттердам+" планируется 13 сентября.

Как сообщалось, на период действия карантина правительство постановлением от 14 мая 2021 года установило предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива - не выше 7 грн/литр, бензина - не выше 5 грн/литр.

Среднюю стоимость ДТ (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm) определяет Минэкономики на основании данных Platts CIF NWE (порт Роттердам-Амстердам-Антверпен), а также затрат 27 долларов/тонна затрат на доставку в Украину.

Нагадаємо, "бензинова" формула є ідентичною до формули на вугілля "Роттердам+" яка діяла з 2016 по 2019 рік. Обидві вони засновані на котируваннях палива в порту "Роттердам+" витрати на доставку до споживача в Україні.

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