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Минэкономики раскритиковали за ужесточение регулирования интернет-торговли

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Киев, Понедельник 13 сентября 2021 18:50
Минэкономики раскритиковали за ужесточение регулирования интернет-торговли Фото: Минэкономики раскритиковали за ужесточение регулирования интернет-торговли (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Министерство экономики во главе с Алексеем Любченко намерено внедрить несколько потенциально коррупционных схем под видом поддержки отечественного производителя и усиления контроля над рынком интернет-торговли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью "Компенсации" и протекционизм: что Минэкономики хочет навязать украинскому бизнесу".

В статье отмечается, что сегодня в Украине уже действует программа компенсации стоимости агротехники отечественного производства - 25% можно получить через банк-партнер Минагрополитики.

Однако, по данным журналистов, сейчас речь идет о существенном расширении программы, в частности, на другую продукцию машиностроения, по примеру соседней Беларуси, которая продает свои трактора и грузовые автомобили также с компенсацией 15-25% из бюджета.

Журналисты указывают на несколько корруптогенных факторов этой инициативы.

Во-первых, это теневые схемы включения в программу производителей такой "нужной" продукции. Во-вторых, коррупционной может оказаться схема включения в процесс банков-партнеров. В-третьих, вряд ли обойдется без коррупции и на стороне покупателя, который наверняка должен будет пройти множество бюрократических процедур, чтобы получить свою компенсацию в полном объеме и в обещанные сроки, а за ускорение - заплатить.

Еще одна норма направлена на усиление контроля над рынком интернет-торговли. Минэкономики инициировало проект закона "О защите прав потребителей", который должен внедрить новые "действенные механизмы" по регулированию интернет-торговли.

Согласно документу, предприниматели, которые осуществляют электронные продажи, обязательно должны будут размещать информацию о себе как предприятии и установленный перечень информации о продукции. В законопроекте дается определение "электронная торговая площадка (маркетплейс)" и "электронный сервис сравнения продукции (прайс-агрегатор)"; устанавливается ответственность за непредоставление полной информации субъектом хозяйствования для его идентификации.

В Минэкономики говорят, что после принятие закона Госпродпотребслужба получит право обращаться к провайдеру сайта и ограничивать доступ хозсубъектов, которые используют "нечестную предпринимательскую практику", нарушают законодательство о защите прав потребителей и которых невозможно идентифицировать.

Как сообщалось, уровень теневой экономики в 2020 году составил 30% от объема официального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины. Это на 3 п.п. больше показателя 2019 года (27%)

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