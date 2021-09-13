Минэкономики раскритиковали за ужесточение регулирования интернет-торговли

Министерство экономики во главе с Алексеем Любченко намерено внедрить несколько потенциально коррупционных схем под видом поддержки отечественного производителя и усиления контроля над рынком интернет-торговли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью "Компенсации" и протекционизм: что Минэкономики хочет навязать украинскому бизнесу".

В статье отмечается, что сегодня в Украине уже действует программа компенсации стоимости агротехники отечественного производства - 25% можно получить через банк-партнер Минагрополитики.

Однако, по данным журналистов, сейчас речь идет о существенном расширении программы, в частности, на другую продукцию машиностроения, по примеру соседней Беларуси, которая продает свои трактора и грузовые автомобили также с компенсацией 15-25% из бюджета.

Журналисты указывают на несколько корруптогенных факторов этой инициативы.

Во-первых, это теневые схемы включения в программу производителей такой "нужной" продукции. Во-вторых, коррупционной может оказаться схема включения в процесс банков-партнеров. В-третьих, вряд ли обойдется без коррупции и на стороне покупателя, который наверняка должен будет пройти множество бюрократических процедур, чтобы получить свою компенсацию в полном объеме и в обещанные сроки, а за ускорение - заплатить.

Еще одна норма направлена на усиление контроля над рынком интернет-торговли. Минэкономики инициировало проект закона "О защите прав потребителей", который должен внедрить новые "действенные механизмы" по регулированию интернет-торговли.

Согласно документу, предприниматели, которые осуществляют электронные продажи, обязательно должны будут размещать информацию о себе как предприятии и установленный перечень информации о продукции. В законопроекте дается определение "электронная торговая площадка (маркетплейс)" и "электронный сервис сравнения продукции (прайс-агрегатор)"; устанавливается ответственность за непредоставление полной информации субъектом хозяйствования для его идентификации.

В Минэкономики говорят, что после принятие закона Госпродпотребслужба получит право обращаться к провайдеру сайта и ограничивать доступ хозсубъектов, которые используют "нечестную предпринимательскую практику", нарушают законодательство о защите прав потребителей и которых невозможно идентифицировать.