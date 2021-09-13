Мінекономіки розкритикували за посилення регулювання інтернет-торгівлі

Міністерство економіки на чолі з Олексієм Любченком має намір впровадити кілька потенційно корупційних схем під виглядом підтримки вітчизняного виробника і посилення контролю над ринком інтернет-торгівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю "Компенсації" і протекціонізм: що Мінекономіки хоче нав'язати українському бізнесу ".

У статті наголошується, що сьогодні в Україні вже діє програма компенсації вартості агротехніки вітчизняного виробництва - 25% можна отримати через банк-партнер Мінагрополітики.

Однак, за даними журналістів, зараз мова йде про суттєве розширення програми, зокрема, на іншу продукцію машинобудування, за прикладом сусідньої Білорусі, яка продає свої трактори і вантажні автомобілі також з компенсацією 15-25% з бюджету.

Журналісти вказують на кілька корруптогенних факторів цієї ініціативи.

По-перше, це тіньові схеми включення в програму виробників такої "потрібної" продукції. По-друге, корупційною може виявитися схема включення в процес банків-партнерів. По-третє, навряд чи обійдеться без корупції і на боці покупця, який напевно повинен буде пройти безліч бюрократичних процедур, щоб отримати свою компенсацію в повному обсязі і в обіцяні терміни, а за прискорення - заплатити.

Ще одна норма спрямована на посилення контролю над ринком інтернет-торгівлі. Мінекономіки ініціювало проект закону "Про захист прав споживачів", який повинен впровадити нові "дієві механізми" з регулювання інтернет-торгівлі.

Згідно з документом, підприємці, які здійснюють електронні продажі, обов'язково повинні будуть розміщувати інформацію про себе як підприємця і встановлений перелік інформації про продукцію. У законопроекті дається визначення "електронний торговельний майданчик (маркетплейс)" і "електронний сервіс порівняння продукції (прайс-агрегатор)"; встановлюється відповідальність за ненадання повної інформації суб'єктом господарювання для його ідентифікації.

У Мінекономіки кажуть, що після прийняття закону Госпродпотребслужба отримає право звертатися до провайдера сайту і обмежувати доступ госпсуб'єктів, які використовують "нечесну підприємницьку практику", порушують законодавство про захист прав споживачів і яких неможливо ідентифікувати.