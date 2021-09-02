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В Минэкономики прогнозируют увеличение производства сахара в Украине на 30%

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Украина, Четверг 02 сентября 2021 12:25
В Минэкономики прогнозируют увеличение производства сахара в Украине на 30% Фото: производство сахара вырастет на 30% (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

В Украине началась переработка сахарной свеклы нового урожая. В текущем году планируется работа 33 сахарных заводов.

Об этом РБК-Украина из ссылки на пресс-службу Минэкономики.

Как отметили в пресс-службе, на 2021/2022 маркетинговый год (сентябрь-август) в Украине предполагается производство сахара на уровне 1,4 млн тонн, что на 30% больше чем 2020/2021 МГ.

"Принимая во внимание существенные переходящие остатки (422 тыс. тонн) на начало прошлого МГ, общее предложение сахара составит 1,74 млн тонн, что будет вполне достаточно для удовлетворения внутреннего спроса, объем которого оценивается в пределах 1,25 млн тонн", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на сегодня сахарная отрасль Украины позволяет производить до 2,0 млн тонн свекловичного сахара в год, что полностью обеспечивает внутренние потребности страны (1,1 - 1,2 млн тонн).

В Минэкономики напомнили, что в прошлом 2020/2021 МГ из-за неблагоприятных погодных условий в Украине было произведено 1,1 млн тонн сахара, что на 25% меньше чем в 2019/2020 МГ.

Напомним, по данным Госстата, за январь-июль сахар подорожал на 32,2% до 27,6 гривен за килограмм.

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