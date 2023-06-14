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У Мінекономіки перевірять одного з працівників, який проголосував за росіянина в ISO

Фото: у Мінекономіки перевірять одного з працівників, який проголосував за росіянина в ISO (logowik-com)
Автор: Наталія Кава

Мінекономіки проведе перевірку роботи директора Національного органу стандартизації ДП "УкрНДНЦ" Олега Швидкого. Це пов'язано з підтримкою кандидата від РФ головою підкомітету ISO (Міжнародної організації зі стандартизації) з арктичних операцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу міністерства.

"За інформацією керівництва ДП "УкрНДНЦ", голосування представником України за обрання голови підкомітету ISO з арктичних операцій кандидата від Росії - співробітника компанії "Газпром нафта" Сергія Баранова - було технічною помилкою", - заявили у відомстві.

Однак Мінекономіки вирішило відсторонити Олега Швидкого від обов'язків директора Національного органу стандартизації ДП "УкрНДНЦ".

Окрім цього у відомстві заявили, що до Центрального секретаріату ISO та ISO/TC 67 було відправлено лист про відміну голосування. Він наразі знаходиться на розгляді в ISO. Голос представника України за зазначеного кандидата буде відкликано.

Також було направлено звернення до СБУ з проханням провести перевірку ДП "УкрНДНЦ" щодо можливих фактів перевищення посадовими особами держпідприємства своїх посадових повноважень та можливого вчинення дій в інтересах представників РФ. Тимчассовим керівником підприємства наразі назначено заступника гендиректора цього підприємства.

Фото: Олег Швидкий (me.gov.ua)

Що таке ISO

Міжнародна організація зі стандартизації - це міжнародна організація. Її метою є ратифікація розроблених спільними зусиллями делегатів від різних країн стандартів. ISO була заснована 23 лютого 1947 року двадцятьма п'ятьма національними організаціями зі стандартизації.

Україну в ISO представляє Національний орган стандартизації ДП "УкрНДНЦ", він належить до сфери управління Мінекономіки.

У протоколі на офіційному сайті ISO йдеться, що за обрання росіянина на посаду голови підкомітету проголосували 14 країн - Австрія, Аргентина, Бахрейн, Іран, Іспанія, Катар, Китай, Корея, Кувейт, Мексика, РФ, Саудівська Аравія, Таїланд та Україна.

Проти проголосували Канада, Данія, Фінляндія, Норвегія та Велика Британія.

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