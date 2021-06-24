Мінекономіки перерахувало ціну на бензин на кінець червня за формулою "Роттердам+"
Міністерство економіки України перерахувало граничну ціну на бензин і дизельне паливо на підставі формули "Роттердам+".
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення відомства.
Гранична ціна перерахована на підставі формули з прив'язкою до котирувань бензину в портах Роттердам-Амстердам-Антверпен плюс 27 дол/т на транспортування палива в Україну і 5-7 грн/л торгової націнки на АЗС.
Таким чином, з урахуванням граничних торгових націнок максимальна ціна на бензин для його продажу через мережу АЗС на кінець червня - початок липня не повинна перевищувати 30,84 грн/літр, на дизпаливо - 29,23/грн.
Порівняно серединою місяця, середня ціна на бензин зросла на 0,02 грн/літр, на ДП - на 0,14 грн/літр.
Як повідомлялося, на період дії карантину уряд постановою від 14 травня 2021 року встановив граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива - не вище 7 грн/літр, бензину - не вище 5 грн/літр.
Середня вартість ДП (ULSD 10 ppm) і бензину (GASOLINE 10 ppm) визначає Мінекономіки на підставі даних Platts CIF NWE (порт Роттердам-Амстердам-Антверпен), а також витрат $27/тонна на логістичне та інше забезпечення, згідно з зовнішньоекономічними договорами.
"Бензинова" формула є ідентичною до формули на вугілля "Роттердам+", яка діяла з 2016 по 2019. Обидві вони засновані на котируваннях палива в порту Роттердам плюс витрати на доставку до споживача в Україні.