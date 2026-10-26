Мінекономіки перегляне прогноз ВВП на 2026 рік: чи покаже економіка зростання

Урядовець сказав, що на початку 2026 року міністерство прогнозувало, що ВВП України в цьому році зросте на 2,4%.

"В середині року (у червні) Мінекономіки переглянуло прогноз зростання на 1,6% на 2026 рік і на 1,3% на 2027 рік. Зараз ми в черговий раз переглядаємо (ще немає фінальної цифри), але ми бачимо, що це мінус 1-1,5 відсоткових пункти до нашого червневого прогнозу", - прокоментував міністр.

Він висловив сподівання, що відсоток приросту ВВП у цьому році буде позитивним.

"Ми все-таки сподіваємося, що економіка в цьому році залишиться в позитивній зоні, але ми дійсно бачимо суттєвий тиск і суттєве зменшення прогнозу як у 2026 так і у 2027 році", - додав Кравченко.

Серед головних причин зменшення перегляду прогнозу в меншу сторону, міністр назвав заблоковані порти Чорного моря (через які здійснювався експорт продукції АПК та металургії), інтенсифікація обстрілів з боку РФ та ситуація з бюджетом (перенесення багатьох видатків на кінець року).