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Минэкономики отказалось от пересмотра макропрогноза на 2020 год

Новости » Экономика     Вторник 07 июля 2020 обновлено 15:26
Минэкономики отказалось от пересмотра макропрогноза на 2020 год
Фото: Игорь Петрашко (me.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Изменение макропрогноза потребует пересмотра госбюджета

Министерство экономики развития экономики, торговли и сельского хозяйства не будет пересматривать макроэкономический прогноз на 2020 год. При этом что инфляция и некоторые другие прогнозные показатели не соответствуют текущей ситуации.

Об этом министр Игорь Петрашко сказал в интервью агентство "Интерфакс-Украина".

"Макропрогноз закладывается под бюджет. Будем начинать работать над бюджетом на следующий год - начнем думать над обновлением макропрогноза", - сообщил он.

По его словам, нынешняя турбулентность экономической ситуации в Украине и по всему миру не позволяет строить точные прогнозы. Остается неопределенность относительно открытия рынков, границ, а также относительно второй волны заболеваемости COVID-19. "К тому же изменения макропрогноза потребуют изменений в бюджет", - добавил Петрашко.

При этом он подчеркнул, что по поводу спрогнозированного падения ВВП на 5% в этом году ожидания не ухудшились.

"Примерно 5%. Хотя у меня есть более оптимистичные ожидания при определенных решениях. Мы гораздо лучше вышли из карантина, чем мы думали. Есть существенное обновление определенных направлений", - прокомментировал министр.

Напомним, согласно измененному макропрогнозу, который подготовило Минэкономики, а 29 марта утвердил Кабинет министров, реальный ВВП Украины упадет в 2020 году на 4,8%.

Отметим, Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз сокращения реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году до 8,2%.

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