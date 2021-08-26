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Минэкономики обязало АЗС снизить цены на бензин на 1,15 грн/л по формуле "Роттердам+"

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Киев, Четверг 26 августа 2021 11:02
Минэкономики обязало АЗС снизить цены на бензин на 1,15 грн/л по формуле "Роттердам+" Фото: Минэкономики обязало АЗС снизить цены на бензин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Министерство экономики пересмотрело предельные цены на бензин в соответствии с формулой "Роттердам+", обязав все АЗС снизить цены на А-95 на 1,15 грн/л.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минэкономики.

Цены на дизтопливо правительство обязало снизить на 53 коп./л.

C учетом предельных торговых наценок максимальная цена на бензин для его продажи через сеть АЗС в конце августа не должна превышать 30,53 грн/литр, на дизтопливо - 28,11 грн/литр.

Как сообщалось, на период действия карантина правительство постановлением от 14 мая 2021 года установило предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива - не выше 7 грн/литр, бензина - не выше 5 грн/литр.

Среднюю стоимость ДТ (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm) определяет Минэкономики на основании данных Platts CIF NWE (порт Роттердам-Амстердам-Антверпен), а также затрат 27 долл./тонна затрат на логистику.

Напомним, "бензиновая" формула является идентичной к формуле на уголь "Роттердам+", которая действовала с 2016 по 2019 год. Обе они основаны на котировках топлива в порту "Роттердам+" затраты на доставку к потребителю в Украине.

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